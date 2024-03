Incendio su Monte Inici nel Trapanese, vicino a Castellamare

Un vasto incendio è divampato la notte scorsa sul Monte Inici, nel territorio di Castellammare del Golfo nel Trapanese. Sei squadre dei vigili del fuoco di Trapani e due autobotti sono intervenute per domare le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Palermo. Il Canadair non ha potuto operare a causa delle forti raffiche. Per tutta la notte sono state impegnate 36 unità con 12 automezzi.

Le squadre dei vigili del fuoco sono presenti anche per proteggere le abitazioni e la strada Statale 187.



