Gualtieri, 'brucia chiosco Capocotta alla vigilia del bando'

"Nel pomeriggio a Ostia è andato a fuoco uno dei chioschi di Capocotta, proprio uno di quelli che domani, dopo un'attesa di 24 anni, avremmo rimesso a bando. È un fatto preoccupante e ne andranno chiarite le cause nel più breve tempo possibile". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"In questi mesi, con il dipartimento Ambiente - aggiunge - abbiamo fatto un lungo lavoro per tornare in possesso di tutti i lotti, iniziando a riscuotere i canoni arretrati e a far sanare gli abusi. Adesso, se qualcuno pensa di intimidirci non ci riuscirà. Noi andiamo avanti per la nostra strada".

"Domani metteremo a bando gli altri lotti, con gli stessi obiettivi - conclude il sindaco - salvaguardare i servizi e la sicurezza per le tante persone che vivono e fanno vivere Capocotta e, al tempo stesso, difendere trasparenza e legalità".





