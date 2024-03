Vacchi, 'dalle verifiche nessun guadagno occultato'

"Gianluca Vacchi intende precisare che, ad esito di una verifica fiscale condotta dalla guardia di finanza relativamente alla sua attività professionale artistica per i periodi di imposta 2017-2019, la maggior imposta accertata dai verificatori ammonta a circa 6mila euro e si riferisce, non a proventi occultati, ma a costi dei quali è stata contestata la piena deducibilità". Lo spiega una nota diffusa dall'avvocato Gino Bottiglioni, legale di Gianluca Vacchi.

L'imprenditore bolognese è risultato coinvolto in un accertamento della guardia di finanza sui redditi dichiarati da influencer e creatori di contenuti digitali. "Null'altro risulta oggetto di notifica dalle competenti autorità con riferimento a quanto pubblicato - conclude la nota - che deve pertanto ritenersi privo di fondamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA