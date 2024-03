Tesei, da accordo coesione fondi per Umbria più attrattiva

Sono risorse e fondi "determinanti per rendere Umbria sempre più attrattiva per imprese, giovani e chi vuole risiedere" nel cuore verde d'Italia i fondi previsti nell'accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.

Lo ha sottolineato la governatrice Donatella Tesei intervenendo alla cerimonia con la premier Giorgia Meloni. Per la quale ha ricordato che è "la prima volta da presidente del consiglio".

"E' un momento importante per la nostra Umbria - ha detto Tesei - perché sottoscriviamo un accordo che abbiamo preparato e definito. Ci sono risorse importanti per cofinanziare la nuova programmazione 21-27. Per continuare il processo di crescita avviato con progetti strategici e obiettivo di costruire insieme percorso che mette imprese al centro. Risorse per la crescita, modernizzazione, sostenibilità e internazionalizzazione delle imprese".

"Stiamo costruendo percorso importante - ha detto la presidente umbra - con grande azione corale e spero di proseguire per valorizzare l'Italia centrale insieme alle altre regioni. Sono state messe in atto misure che hanno sostenuto imprese, famiglie e terzo settore. La regione è cresciuta in temine di Pil e di export. Se non c'è impresa non c'è lavoro. E per questo ringrazio governo con politiche indirizzate a questo obiettivo".



