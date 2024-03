Sala, mi scuso per Milano Ristorazione, non è accettabile

A Milano nelle ultime settimane ci sono state delle polemiche per la gestione dei pasti nelle mense delle scuole da parte di Milano Ristorazione, la società del Comune. In pochi giorni é stata trovata plastica nel pane e ieri un insetto in una minestra. "Mi sento di dire che prima di tutto mi devo scusare perché non è accettabile per una città come la nostra una situazione del genere - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala a margine della premiazione dei Comuni Plastic Free - . Ci sta lavorando la vice sindaca Anna Scavuzzo a cui ho chiesto di capire bene come migliorare la situazione. In primis mi scuso e poi é chiaro che dobbiamo migliorare, per quelli che possono essere anche i cittadini più importanti, cioè i nostri bambini". "Bisogna dare loro un servizio che sia all'altezza", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA