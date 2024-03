Per D'Amico giornata di riposo, per lui 'stanchezza felice'

Riposare, dormire, passeggiare. E' un sabato di totale relax quello di Luciano D'Amico, candidato del centrosinistra in Abruzzo. Non farà niente di particolare perché per lui si è trattata di una campagna elettorale 'bellissima ed esaltante'. Con l'eredità di una stanchezza felice e non pentita, al termine di sei mesi di lavoro intenso, giacché la sua candidatura è stata decisa già nello scorso ottobre. Pranzo con la famiglia, a Torricella Peligna dalla madre anziana, poi domani voto alla scuola Mazzini di Pescara intorno alle 10. Per l'arrivo alla sua sede elettorale molto dipenderà dalle prime proiezioni: a meno che non sia già deciso l'esito, D'Amico dovrebbe presentarsi a notte fonda. Una cosa però è già decisa: qualora dovesse vincere porterà un fiore sulla tomba di Ettore Troilo, il comandate partigiano fondatore della Brigata Maiella di Torricella Peligna che riposa nel mausoleo della Brigata alle pendici della Maiella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA