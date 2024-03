Narcos colombiano latitante dal 1992 arrestato in Portogallo

Si chiama Omar Rivera Gomez il narcotrafficante di 69 anni arrestato in Portogallo in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana. Il Gruppo di lavoro per la ricerca dei latitanti recentemente istituito dalla Procura di Napoli, tenendo sotto controllo gli spostamenti Omar Rivera Gomez, verosimilmente residente in Canada, ha scoperto che stava per recarsi in Portogallo. E' stato quindi chiesto e ottenuto un mandato di arresto europeo notificato al latitante al suo arrivo in aeroporto. All'arresto si è giunti grazie all'attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile di Napoli, dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e dal Reparto Operativo - Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli, in stretta collaborazione con più uffici internazionali della D.E.A..

Nei giorni scorsi le ricerche del latitante erano state estese in campo internazionale ed europeo grazie al supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'Interno.

L'udienza di convalida si è già svolta, dinnanzi ai giudici della Corte di Appello di Porto e ora Omar Rivera Gomez è in attesa dell'estradizione in Italia, Insieme con altri sei connazionali è stato ritenuto colpevole di avere fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina dalla Colombia e dalla Spagna.

Omar Rivera Gomez è inserito in una lista di latitanti colombiani ricercati dalla Procura di Napoli in quando destinatari di condanna definitiva per narcotraffico internazionale: si tratta di un'attività a cui ha dato personalmente impulso il procuratore Nicola Gratteri dopo il suo insediamento.



