Eredità Agnelli: carte, 'obiettivo è Marella in Svizzera'

"Finché la signora X è viva il nostro obiettivo principale deve essere quello di mantenere e proteggere il suo permesso permanente di residenza in Svizzera (il cosiddetto permesso C)".

E' il testo di un documento, recuperato durante la perquisizione dell'8 febbraio scorso nel corso delle indagini che ruotano intorno all'eredità di Gianni Agnelli, con cui la procura di Torino crede di poter dimostrare che la residenza in terra elvetica di Marella Caracciolo (vedova dell'Avvocato) era fittizia. Il testo (senza data e non firmato) è inserito nel decreto di rinnovo del sequestro notificato nei giorni scorsi ai fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann, al commercialista Gianluca Ferrero e al notaio svizzero Urs Von Grueningen, tutti iscritti nel registro degli indagati.



pm, la famiglia escluse Margherita

Margherita Agnelli fu "esclusa" dall'eredità del padre, Gianni Agnelli, perchè la famiglia decise di "far transitare" il patrimonio "direttamente in capo a John Elkann". E' la tesi che la procura di Torino ha rilanciato nel quadro dell'inchiesta che ruota intorno ai lasciti dell'Avvocato. Lo si ricava dal decreto con cui i pm hanno rinnovato il sequestro del materiale raccolto l'8 febbraio dalla Guardia di finanza durante una perquisizione.

Nel 2004, un anno dopo la morte del padre, Margherita firmò un accordo con il quale rinunciò all'eredità in cambio di beni per un miliardo e 275 milioni di euro. In seguitò ripudiò l'intesa e avviò una serie di iniziative giudiziarie, tra cui l'esposto che nel dicembre del 2022 ha dato il via all'inchiesta torinese.

Nel decreto i pm elencano una serie di documenti trovati nel caveau della residenza di John Elkann, fra i quali una busta con una lettera firmata da Margherita nel 2003. Si tratta di un "manoscritto che verte su argomenti di interesse, quali la successione nelle quote della società 'Dicembre' (la cassaforte di famiglia - ndr) e in generale sulla spartizione del patrimonio del padre e appare, pertanto, di interesse investigativo". L'intero blocco dei documenti è considerato "rilevante ai fini dell'indagine in quanto afferente all'origine della decisione presa dalla famiglia Agnelli di far transitare l'eredità di Giovanni Agnelli direttamente in capo di John Elkann, escludendo la figlia Margherita, e che poi si è estrinsecata nelle condotte oggetto di indagine". A interessare i magistrati è la ricostruzione del patrimonio riconducibile a Marella Caracciolo, la moglie dell'Avvocato, per capire quante tasse avrebbe dovuto pagare in Italia negli anni di imposta compresi fra il 2015 e il 2019.

Uno dei punti su cui i pm intendono indagare, sempre ai fini del trattamento fiscale, tocca la composizione di 'Dicembre'. Ci sarebbero infatti delle "opacità" da chiarire e, in particolare, "il titolo giuridico di possesso delle quote da parte di Marella Caracciolo". Dalla differenza fra "usufrutto" o "nuda proprietà" deriva infatti un diverso obbligo di dichiarazione delle imposte.

