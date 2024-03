Chiede l'elemosina in piazza, viene multato di 400 euro

Chi passeggia a piedi in piazza Ducale, nel centro storico di Vigevano (Pavia), lo vede spesso sotto i portici in compagnia del suo cane. Alex, un giovane romeno, raccoglie l'elemosina che viene donata dai passanti. È successo anche oggi. Ma stavolta sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che l'hanno identificato e gli hanno inflitto una multa di 400 euro.

Il regolamento di polizia urbana del Comune di Vigevano (Pavia) stabilisce infatti il divieto della "attività di mendicità". Sarà difficile comunque per Alex riuscire a pagare, visto che è indigente; tra l'altro, essendo senza fissa dimora, la sanzione non gli potrà neppure essere notificata a casa. Di conseguenza la multa rischia di essere catalogata tra i "crediti non esigibili".



