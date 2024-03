Cerca di separare due alunni di 13 anni, docente picchiato

Un docente delle scuole medie del Comasco è finito in ospedale in seguito all'aggressione di un alunno di 13 anni che il professore voleva separare da un altro con cui stava litigando.

L'episodio è accaduto venerdì mattina nello spazio dove gli alunni stavano attendendo un pullmino per una gita. Tra due ragazzi è scaturito un diverbio e uno dei due è passato alle vie di fatto picchiando l'altro. Il professore di 38 anni è intervenuto per separarli ma l'aggressore, invece di calmarsi, si è scagliato contro il docente con pugni e spinte. L'uomo è finito contro un muro ed è caduto a terra. E' stato soccorso con un'ambulanza, medicato sul posto e portato all'ospedale di Gravedona. Ha riportato un trauma ad una spalla e alcune escoriazioni ed è quindi in condizioni non gravi. Nell'impossibilità di prendere decisioni a caldo il 13enne è salito a bordo del pullmino e ha partecipato alla gita in programma.E' scontato che nei suoi confronti sìano presi provvedimenti dal punto di vista scolastico mentre sono stati avvertiti anche i carabinieri della Compagnia di Menaggio.

Il ragazzo, avendo soltanto 13 anni. non può essere perseguito penalmente, ma potrebbe essere avviato a un percorso di osservazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA