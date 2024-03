Maltempo: la Provincia di Alessandria stanzia 1,3 per i danni

Dopo una serie di sopralluoghi con i tecnici, a seguito della perturbazione che ha colpito il territorio alessandrino tra il primo e il 3 marzo, il presidente della Provincia Enrico Bussalino e il consigliere Federico Riboldi hanno disposto un intervento urgente per ripristinare le strade più danneggiate.

"Dopo una prima valutazione abbiamo destinato 1,3 milioni - precisa Bussalino - che si aggiungono agli 1,5 già stanziati sulle attività ordinarie programmate. Sebbene il ripristino temporaneo delle buche stradali sia rapido ed economico nel breve termine, la sua durata purtroppo è limitata, specialmente durante le ondate di maltempo. Pertanto, si procederà, dove necessario, con fresatura e riasfaltatura".

Nei prossimi giorni sarà effettuata una valutazione precisa dei danni subiti dalle infrastrutture provinciali, per considerare un ulteriore stanziamento di fondi, non solo dedicati alle strade, ma anche agli interventi sugli immobili di proprietà dell'Ente. "Come le scuole - sottolinea il consigliere Anna Sgheiz - Per noi gli edifici devono essere un luogo sicuro per studenti, insegnanti e tutto il personale".



