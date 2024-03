Il Papa a confessori, 'Dio mai si stanca di perdonare'

"Ricordiamoci che Dio non si stanca mai di perdonarci, e da parte nostra non stanchiamoci mai di chiedergli perdono!". E' la raccomandazione del Papa ai membri del XXXIV Corso sul Foro Interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica.

"Il compito che vi è affidato nel confessionale - spiega il Papa nel discorso consegnato e non letto - è bello e cruciale, perché vi permette di aiutare tanti fratelli e sorelle a sperimentare la dolcezza dell'amore di Dio. Vi incoraggio, pertanto, a vivere ogni confessione come un unico e irripetibile momento di grazia, e a donare generosamente il perdono del Signore, con affabilità, paternità e oserei dire anche con tenerezza materna".

Questo pomeriggio, papa Francesco presiederà in una parrocchia romana alla liturgia penitenziale nell'ambito dell'iniziativa "24 Ore per il Signore" e confesserà lui stesso alcuni fedeli.



