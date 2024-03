È di donna investita il cadavere vicino ai binari, treni fermi

È di una donna il corpo senza vita ritrovato questa mattina, vicino ai binari, all'altezza di via Consolata a Settimo Torinese, poco distante la stazione ferroviaria. È stata investita da un treno della linea Ivrea-Torino e sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e della polizia ferroviaria per capire se si sia trattato di un incidente. L'accaduto intanto ha fatto scattare la sospensione della circolazione ferroviaria.

Il treno Intercity partito da Salerno alle 20.38 di ieri e previsto in arrivo a Torino Porta Nuova alle 9.20 è fermo a Vercelli dalle 8.20. Al momento i regionali veloci della Milano-Torino arrivano a Chivasso. Trenitalia ha attivato un servizio bus secondo disponibilità dei vettori da Chivasso a Torino e si sta attivando con richiesta di bus emergenziali per servire le altre destinazioni.

I treni delle linee del servizio ferroviario metropolitano sono fermi: quelli della Sfm1 Rivarolo-Chieri sono attestati a Settimo e Torino Stura; quelli della Sfm2 a Torino Lingotto (lato Pinerolo) e Chivasso, termine corsa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA