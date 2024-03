Concerto nazi-rock a Roma, stop dalla Questura

La Questura di Roma ha diffidato gli organizzatori a svolgere il concerto annunciato per domani nel 'Borghetto di Alessia' nel quartiere Prati Fiscali a Roma in memoria di Massimo Morsello, cofondatore di Forza Nuova scomparso nel 2021.

L'indicazione, secondo quanto si è appreso, è arrivata perché essendo un'associazione devono attenersi alla normativa di settore. Gli organizzatori avrebbero quindi detto che non ci sarà più il concerto ma solo una riunione fra soci.



