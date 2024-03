Botte e minacce alla convivente, 'io faccio un femmicidio'

Carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato un 52enne di Riposto per maltrattamenti in famiglia. L'uomo aveva cacciato di casa la convivente e all'arrivo dei militari dell'Arma ha minacciato la donna: "Io prima di questa sera ti ammazzo, faccio un femminicidio, ammazzo te e tua mamma" e "se il giudice si mette di mezzo ammazzo anche lei!", le ha urlato contro cercando di colpirla con uno schiaffo alla nuca. Il 52enne è stato bloccato e condotto in caserma, dove la sua convivente ha raccontato di continue minacce e aggressioni subite dall'uomo, che diventava aggressivo quando era in preda ai fumi dell'alcol. Come era accaduto la sera precedente, quando in strada era stata presa a calci e pugni dal compagno, che si è fermato soltanto per l'intervento di alcuni passanti. La vittima ha spiegato di non averlo mai denunciato per evitare di causargli la perdita del posto di lavoro.

I carabinieri hanno arrestato il 52enne per maltrattamenti in famiglia. L'autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento ed emesso nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa a meno di 500 metri con l'applicazione del braccialetto elettronico.



