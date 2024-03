A Venezia trovata morta in acqua una 40enne

Una donna di 40 anni, Elena Leonardi, è stata trovata morta in un canale dell'isola della Certosa, a Venezia. Al vaglio degli investigatori, l'indagine è affidata ai Carabinieri, l'ipotesi che sia caduta in acqua per un malore o accidentalmente. Il primo esame sul corpo, ma domani probabilmente ne sarà fatto un secondo, fa propendere per l'ipotesi da annegamento.

Sulla marina dell'isola la donna aveva una barca a vela ma pare non stesse lavorando sull'imbarcazione. A dare l'allarme alcune persone che hanno visto il corpo dal porticciolo. La donna era un'assistente di produzione e si occupava di musica, collaborava con la Biennale.

Il corpo della donna, sul quale non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, è stato recuperato dai Vigili del fuoco ed è a disposizione dell'Autorità giudiziaria, sarà la Procura a decidere se sarà necessaria l'autopsia.



