A Milano gli studenti in corteo contro il patriarcato

Erano oltre 2000 gli studenti che, partiti da piazza Cairoli, hanno attraversato le vie del centro di Milano in occasione della giornata della donna. Molti gli striscioni contro patriarcato e i femminicidi.

"Stop patriarchy, stop genocide' è stato scritto su un grande striscione rosa che è stato appeso sulla base del monumento a Garibaldi in largo Cairoli prima della partenza.

Un esiguo numero di partecipanti, in tuta bianca e maschera rosa, ha fatto un 'boycott tour' con una serie di azioni da Zara, dove sono state imbrattate le vetrine con vernice rossa e attaccati manifesti; a un cartellone pubblicitario di Armani su cui sono stati lanciati palloncini pieni di vernice; davanti a Starbucks e anche vicino ad Assolombarda. I manifestanti sono poi giunti in piazzale Oberdan, dove è finito il corteo. Un gruppo è entrato in un McDonalds' e si è seduto in segno di protesta, scandendo slogan.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA