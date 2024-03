8 marzo: in migliaia al corteo di 'Non una di meno' a Bologna

Tantissime persone, alcune migliaia hanno partecipato al corteo per le vie del centro di Bologna, indetto dalla sezione felsinea di 'Non una di meno' in occasione dell'8 marzo. Il corteo - diretto a Piazza Maggiore - è partito da una Piazza XX Settembre gremita fin dalle 17, orario fissato per il raduno. La marcia organizzata dall'associazione e partita intorno alle 18 ha fatto seguito all'appuntamento vissuto in mattinata in Piazza Maggiore dove è andato in scena lo 'Sciopero transfemminista', mobilitazione 'Contro la violenza patriarcale' in cui è stato anche chiesto il cessate il fuoco in Palestina. Dalla Torre dell'Orologio è stato calato un lungo striscione con scritto 'Stop Genocidio'.

Lo stesso striscione è stato srotolato anche in Piazza XX Settembre punto di ritrovo e di avvio del corteo. In testa, subito dietro il camioncino con gli altoparlanti, due striscioni affiancati uno con scritto 'Sciopero contro la violenza patriarcale' e uno con scritto 'Non c'è transfemminismo senza Palestina libera'. Alcune ragazze, su trampoli altissimi, hanno mostrato uno striscione con la scritta 'Donna, vita, libertà'. La marcia colorata di fucsia e punteggiata da tanti cartelli, fumogeni, sempre di colore fucsia, simboli dell'associazione e vessilli della Palestina ha attraversato le strade del centro - bloccando anche i viali vista l'alta affluenza - per raggiungere Piazza Maggiore.

"Oggi - è risuonato dagli altoparlanti al raduno in Piazza XX Settembre - è il giorno in cui ricordiamo a tutte le femministe del mondo che non sono sole. Che siamo ancora qui. E che possiamo ancora fermare questo genocidio".



