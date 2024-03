Centinaia di persone si sono radunate in piazza XVIII dicembre, davanti alla stazione ferroviaria di Porta Susa per la manifestazione dell'8 marzo a Torino. Sotto una pioggia battente sono state lette molte testimonianze, tra cui quelle di una donna palestinese e di una detenuta nel carcere di Torino. Il corteo è aperto da gruppi di ragazze che reggono striscioni con le scritte 'Scioperiamo ovunque " e "se le nostre vite non valgono, scioperiamo '.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA