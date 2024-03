Studenti occupano Statale di Milano,'domani giorni di lotta'

Un'area dell'Università Statale di Milano, in via Festa del Perdono, è stata occupata oggi dagli studenti dell'assemblea universitaria Rebelot, in vista dell'8 marzo. Sull'edificio è stato appeso un lungo striscione rosa con scritto "se le nostre vite non valgono, noi occupiamo".

Come ricorda Chiara, domani sarà "una grande giornata di lotta e non di festa, che riguarda una liberazione del genere femminile e di tutti i generi non conformi e le soggettività oppresse di questo sistema". Per questo l'occupazione sarà anche occasione di "offrire un'alternativa allo studio nozionistico, mnemonico e anche patriarcale, che l'istituzione università propone ogni giorno".

Per domani sono previsti nello spazio occupato "dei momenti di condivisione dei saperi e si formazione alternativa - spiega Michele, sempre di Rebelot -, che ci permettano di affrontare in maniera di confronto tematiche che non vengono trattate e che sono importanti". Un pre-concentramento universitario partirà domani pomeriggio alle 17 dalla Statale per raggiungere il corteo cittadino.



