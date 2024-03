Processo Grillo Jr, padre ragazza 'aveva attacchi di panico'

"Aveva attacchi di panico, non era più la stessa persona, si isolava". Il padre della seconda presunta vittima di violenza sessuale di cui sono accusati Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta, la ragazza che è stata fotografata mentre dormiva sul divano nel salotto della villetta a Porto Cervo di proprietà della famiglia Grillo, ha concluso la sua deposizione in aula a Tempio Pausania.

Oltre un'ora di domande rivolte all'uomo dal pubblico ministero Gregorio Capasso e dal pool di avvocati difensori, alle quali ha risposto concentrandosi sulla situazione psicologica della figlia subito dopo aver scoperto di essere stata vittima di abusi la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 in Costa Smeralda.

Dopo la pausa pranzo l'udienza, sempre a porte chiuse, proseguirà con la deposizione della sorella della principale accusatrice dei quattro. La giovane che salirà sul banco dei testimoni, oggi maggiorenne, aveva 15 anni nel 2019.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA