Piazza Loggia: errore tecnico, altro stop al nuovo processo

Ancora un intoppo per il nuovo processo per la strage di piazza della Loggia. Davanti al tribunale dei minori torna all'udienza preliminare il procedimento a carico di Marco Toffaloni, 17enne nel 1974 e ritenuto - con Roberto Zirzi che sarà giudicato dal tribunale ordinario - uno degli esecutori materiali dello scoppio della bomba che a Brescia fece otto morti e 102 feriti.

La scelta del ritorno all'udienza preliminare è frutto di un errore tecnico ed è maturata dopo che nella scorsa udienza il giudice aveva deciso per il rinvio a giudizio senza però far discutere le parti.

La nuova udienza preliminare non è ancora stata fissata.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA