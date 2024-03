Morte di Andrea Purgatori, altri due medici indagati

Ci sono altri due medici indagati nell'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori avvenuta nel luglio scorso. Si tratta - come riportano Corriere della Sera, Repubblica e Messaggero - di Maria Chiara Colaiacomo, che fa parte delle équipe che affianca il radiologo Gianfranco Gualdi, già sotto inchiesta con il suo assistente Claudio Di Biasi per omicidio colposo per la morte del giornalista, e del noto cardiologo Guido Laudani, che ebbe in cura Purgatori. Fissato al 21 marzo l'incidente probatorio, delegato a quattro superperiti. All'origine del fascicolo la denuncia presentata dai familiari del giornalista per chiarire cosa abbia causato in poche settimane il decesso di Purgatori e se ci siano stati errori sia nella diagnosi che nelle cure effettuate.





