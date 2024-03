L'amante scrisse a Giulia, 'ti prego salvati da Impagnatiello'

"Ti prego salvati appena puoi. Ora voglio e devo salvare te e il tuo bimbo". Lo scrisse la 23enne italo-inglese, con cui Alessandro Impagnatiello aveva una relazione parallela, in una chat, mostrata e letta in aula a Milano, dialogando con messaggi con Giulia Tramontano, verso le 14.30 del 27 maggio, prima di incontrarla per confrontarsi sugli inganni del barman, poche ore prima dell'omicidio.

Il lungo scambio di messaggi ci fu "appena dopo la chiamata che le feci, prima dell'incontro con lei". La teste ha spiegato: "Volevo salvarla da una persona che non era onesta".



