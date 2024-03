La sorella di Giulia Tramontano; 'Al killer ergastolo a vita'

"Una sola condizione: ergastolo a vita". Lo scrive su Ig Chiara Tramontano, sorella di Giulia, a un'ora dall'inizio della terza udienza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della fidanzata 29enne incinta al settimo mese. Condividendo un vecchio post della vittima in cui scriveva "l'uomo potrà sfuggire alla giustizia umana, non a quella divina", Chiara aggiunge: "Davanti alla corte la verità si svelerà col tempo, per Giulia, la giustizia trionferà. Non temere, la tua voce risuonerà forte, affinché il mondo sappia: l'amore non muore. Lotta con fierezza, non arrenderti, Giulia, perché vivrai per sempre".



