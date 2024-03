Ciriani, il premierato per dare all'Italia un governo stabile

"La proposta che abbiamo fatto sul premierato, un premier eletto dai cittadini che possa governare per cinque anni, con garanzie per il Parlamento, le opposizioni e il presidente della Repubblica, i cui poteri non vengono toccati, non serve al governo Meloni, né al centrodestra, ma serve al Paese". Lo ha detto oggi il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parlando al forum Open Dialogues for the future.

"Se non abbiamo governi stabili, che possano durare cinque anni come accade in tutto il mondo - ha proseguito il ministro - continueremo a essere considerati a livello internazionale come l'Italietta instabile dai governi che non riescono a fare il loro lavoro". "Spero che si capisca che questa discussione non intende cristallizzare il governo che c'è adesso o garantire a Giorgia Meloni altri cinque anni di governo - ha ribadito - ma serve a dare una prospettiva di stabilità a un Paese che ne ha tanto bisogno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA