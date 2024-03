8 marzo: prima comandante donna di un rimorchiatore ad Ancona

E' la prima comandante di un rimorchiatore nel porto di Ancona e nel Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale. Laura Abbruzzetti, 35 anni, originaria di Civitanova Marche (Macerata), è al comando di un rimorchiatore della Società Esercizio Rimorchi e Salvataggi-Sers nello scalo dorico. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, l'ha incontrata stamattina per complimentarsi per il suo incarico e celebrare così la Giornata internazionale della donna dell'8 Marzo, in omaggio a tutte le donne che lavorano nei porti Adsp.

La comandante Abbruzzetti ha una lunga esperienza in campo marittimo. E' stata imbarcata anche a bordo di navi petroliere nel Golfo di Aden, nell'Oceano Indiano, dove ha vissuto fra i periodi più importanti della sua carriera. Il ricordo più bello è "quando ho visto per la prima volta un'aurora boreale in navigazione nell'emisfero settentrionale".

Prima di arrivare a gennaio alla guida di questo tipo di mezzo navale, ha frequentato, sulla base delle procedure aziendali della Sers, un intenso programma di formazione e addestramento di 12 mesi nella condotta dei rimorchiatori azimutali e nelle manovre portuali di rimorchio delle navi nel porto di Ancona e nelle rade di Ancona e di Falconara Marittima.

"Siamo orgogliosi di vedere così alte professionalità in azione nel nostro sistema portuale - ha detto Garofalo -.

Persone dotate di una grande passione per il mare, un ambiente di lavoro impegnativo, spesso difficile, che richiede rispetto e grande attaccamento. Non ho mai conosciuto, però, qualcuno che fosse scontento di lavorarci. Alla comandante e a tutte le donne che operano nei porti, il ringraziamento per il loro impegno quotidiano e i nostri auguri per l'8 Marzo".

Alla comandante Abbruzzetti, in banchina con il direttore regionale Sers Vincenzo Amanti e l'equipaggio del rimorchiatore Musone, il presidente Garofalo, insieme al segretario generale dell'Adsp, Salvatore Minervino, ha consegnato un targa per augurarle "Buon vento!".



