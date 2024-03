Siulp, positivo incontro con Meloni, tutelare forze di polizia

"L'incontro con la premier Giorgia Meloni è stato positivo, con la conferma di garanzia per la manifestazione del libero pensiero, ma anche costruttivo per nuove regole a tutela delle Forze di polizia e collettività".

Così Felice Romano, segretario del Siulp, che ha partecipato oggi all'incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza.

"Vogliamo - ha spiegato Romano - che vengano adottate sanzioni economiche consistenti per chi non dà il preavviso di una manifestazione e per tutti coloro che vi partecipano travisati con caschi, passamontagna o quant'altro. E poi delle white e black list con arresto differito come avviene per gli stadi calcio e bodycam per ogni operatore. Non servono, inoltre, codici identificativi, basti pensare che i poliziotti a Pisa si sono autoidentificati in quanto consapevoli di aver agito nella legittimità, secondo legge e soprattutto con proporzionalità.

Infine, abbiamo ricordato al Governo di reperire le risorse per compensare sia lo straordinario arretrato, sia per far fronte agli impegni legati al G7, il quale essendo un evento straordinario, non può gravare sui bilanci ordinari del Dipartimento della Ps, perché vorrebbe dire meno personale nella gestione dei servizi ordinari, meno volanti per il controllo del territorio e dunque meno sicurezza per tutti i cittadini".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA