"Il 28 marzo, giovedì santo, alle ore 16 il Santo Padre si recherà, in forma privata, alla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia in Roma, per celebrare la messa in Cœna Domini e incontrare le Detenute e gli Operatori della struttura". Lo comunica la sala stampa vaticana.



