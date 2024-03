Incidente alla Saipem di Arbatax, operaio ferito alla mano

Incidente sul lavoro stamattina all'Intermare di Arbatax in Ogliastra, il cantiere di costruzione di piattaforme e strutture offshore e onshore in Italia di Saipem. Un operaio di 25 anni originario di Arzana ha subìto una lesione alla mano mentre assemblava strutture metalliche che verranno utilizzate per la fabbricazione di componenti del settore energetico.

Trasportato dal 118 all'ospedale di Lanusei, il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico che cercherà di salvargli le due dita che hanno subìto lesioni alle falangi. La Saipem, ha avviato un'indagine interna per capire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche le forze dell'ordine.



