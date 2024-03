Si può navigare sopra i fondali dove si incagliò la Concordia

A 12 anni dal disastro della Costa Concordia, il 13 gennaio 2012, vengono di nuovo ammesse la navigazione e la balneazione sopra i fondali dell'isola del Giglio dove per anni è rimasta incagliata e semirovesciata la nave. Lo ha stabilito una ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo del Giglio che recepisce un'istanza dell'1 gennaio di Osservatorio di Monitoraggio dell'isola, Ispra e Arpat per il ripristino, la ricostituzione e la stabilizzazione degli habitat marini dopo che l'area venne occupata dal cantiere per la rimozione della nave.

Adesso i divieti sono stati ridimensionati. Dunque, sarà consentito il transito di unità navali e la balneazione - attività che non rappresentano elementi di rischio per i fondali marini - mentre resta vietato fino al marzo 2029, "ancorare e sostare con qualunque unità navale, sia da diporto che ad uso professionale, indipendentemente dalle dimensioni, svolgere attività di pesca professionale e sportiva ed effettuare immersioni subacquee". L'area è quella sotto costa che va da Cala Ficaiaccia a Punta del Lazzaretto.



