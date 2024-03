Scuola, sono vicine le vacanze di Pasqua. Il calendario regione per regione

Conto alla rovescia per migliaia di studenti italiani che tra poco più di venti giorni potranno mettere da parte carta e penna. A breve, infatti, arriverà la seconda “importante” pausa dell’anno scolastico, quella che coincide con le vacanze di Pasqua. Uno stop delle lezioni di circa una settimana che permetterà agli studenti di ricaricare le batterie in vista dello sprint finale tra i banchi.

Le regioni hanno stabilito con largo anticipo il calendario scolastico, indicando i giorni di inizio e fine delle lezioni, nonché quelli di sospensione in cui si svolgono vacanze e ponti. Per gli studenti sono giorni di riposo utili per svagarsi, ma anche per fare il punto della situazione e cercare di superare indenni i restanti due mesi tra i banchi di scuola.

Il portale studentesco Skuola.net ha fatto il punto della situazione sull’inizio e la fine della pausa pasquale.

Le date delle vacanze di Pasqua, regione per regione

L’ultima parte dell’anno è sempre la più complicata per gli studenti: c’è chi sta sudando per recuperare una o più materie, e chi dovrà addirittura fare uno sforzo in più per cercare di accedere all’esame di Stato in programma il prossimo giugno. Tutti loro possono tirare un sospiro di sollievo. La seconda grande pausa delle lezioni dell’anno sta per arrivare, e con un po’ di anticipo rispetto agli scorsi anni: nel 2024, infatti, il giorno di Pasqua sarà il 31 marzo. Come di consueto, il giorno seguente - vale a dire il 1° aprile - sarà invece il Lunedì dell’Angelo (noto anche come Pasquetta). Venendo al dunque, quest’anno le vacanze di Pasqua regaleranno agli studenti qualcosa di più di un “weekend lungo” e, come al solito, le regioni sono più o meno tutte allineate sui giorni di stop delle lezioni. Tutti gli studenti potranno accantonare per un po’ gli zaini già da giovedì 28 marzo 2024 fino al 2 aprile (compresi), per poi fare ritorno in classe mercoledì 3 aprile 2024. Con la sola eccezione della Valle d’Aosta: il calendario segna come ultimo giorno di vacanza il 1° di aprile, come indica il riepilogo del Ministero. Qui gli studenti, quindi, torneranno in classe con un giorno di anticipo, il 2 aprile.

