Maltempo nell'Oristanese, chiusi ponte e strada provinciale

Il maltempo che ha imperversato ieri in Sardegna, con l'allerta gialla prorogata fino alle 15 di oggi, ha portato alla chiusura di una strada provinciale e di un ponte nell'Oristanese.

In particolare da ieri sera è chiusa la Sp 71, al confine dei territori di Busachi e Samugheo, a causa di un cedimento del manto stradale di oltre 50 centimetri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale di Samugheo e Busachi.

La strada è stata chiusa dal bivio di Busachi fino a quello di Ortueri.

Il Comune di Oristano, invece, vista l'allerta gialla dichiarata dalla Protezione civile regionale per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro ha chiuso in via precauzionale e "fino a cessate esigenze", il ponte idraulico di Silì.



