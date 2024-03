Alcune decine di tifosi della Lazio in trasferta a Monaco per la partita di Champions League contro il Bayern hanno intonato inni fascisti e anche un coro 'duce duce', accompagnato da saluti romani.

Il video è stato pubblicato da Repubblica.it. I tifosi sono stati ripresi nella storica birreria Hofbräuhaus di Monaco, famosa anche perché Hitler vi pronunciò alcuni discorsi.

"Le immagini dei tifosi della Lazio che inneggiano al duce e fanno saluti romani sono una vergogna. Sono fango sulla squadra, su tutta la tifoseria e sulla città di Roma". Così l'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato in una nota.

"Per questo - prosegue Onorato - senza se e senza ma, condanno con fermezza ed esprimo sdegno per quanto si vede nel video che in queste ore sta facendo purtroppo il giro del mondo. Quella roba non ci rappresenta ma è anche indicativa di un campanello d'allarme, l'ennesimo, che deve obbligare la politica tutta ad un'assunzione di responsabilità rispetto all'atteggiamento di condanna inequivocabile che si deve sul periodo più buio e drammatico della storia del nostro paese. Ogni tentativo di minimizzazione o ambiguità va ad alimentare in alcune persone il convincimento che in Italia siano possibili posizioni diverse dall'antifascismo. Non è così - conclude Onorato - L'antifascismo è la condizione essenziale per essere italiani. Chi non si riconosce va messo ai margini".



Video Tifosi laziali in trasferta a Monaco, inni al duce e saluti romani

