Il Veneto prima regione per qualità cure palliative terminali

Il Veneto è la prima Regione d'Italia per qualità e diffusione delle cure palliative rivolte ai malati terminali di tumore. Lo testimonia il Nuovo Sistema di Garanzia nazionale, che consente di verificare che i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nelle valutazioni di Nsg, il Veneto raggiunge il punteggio più alto, pari a 100, come valutazione riferita agli anni dal 2017 al 2021 - in via informale il Veneto conosce già la conferma al primo posto per il 2022 - Seguono l'Emilia Romagna con 85,58, la Lombardia con 78,97, la Toscana col 72,01.

I punteggi sono stati assegnati sulla base del numero dei deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete delle Cure Palliative a domicilio o in hospice.

"Questo risultato sulle cure palliative - dice il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia - va letto come certificazione di uno sforzo importante nel segno dell'alta qualità dei servizi erogati, che in questo particolare settore della medicina non possono prescindere anche da un approccio umano e da una grande sensibilità nei confronti dei nostri pazienti. E' un importante segnale di attenzione per le persone che soffrono, non è un punto di arrivo, ma uno spunto per migliorare ulteriormente il servizio ai cittadini che affrontano momenti delicatissimi della loro vita: lavoriamo, con serietà e rigore, perché le cure palliative possano essere erogate con sempre maggiore efficacia non solo negli ospedali ma anche nelle case e presso le famiglie dei malati".



