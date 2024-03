Ginevra, Enza e le altre, da malate oncologiche a statue viventi

Ginevra a 19 anni ha scoperto di avere un raro tumore osseo, ed ora lavora a un libro illustrato per raccontare ai bambini cos'è il cancro, Enza invece ha combattuto un adenocarcinoma polmonare metastatico con la chemioterapia, 'armata' di un impeccabile rossetto. Rossella dopo il cancro al seno aiuta altre donne nella sua situazione ad affrontare la malattia. Loro sono tre delle quindici modelle, tutte ex pazienti, che il prossimo 8 marzo al collegio Borromeo di Pavia sfileranno con indosso creazioni realizzate con lenzuola d'ospedale dalla stilista Leonarda Nada Nuovo.

La sfilata è il clou dello spettacolo 'Ritratti di donna' che insieme Cnao, Policlinico San Matteo e Irccs Maugeri di Pavia hanno voluto dedicare alle pazienti oncologiche, un modo per sottolineare che prendersi cura di sé e del proprio aspetto può aiutare a ritrovare il benessere psico-fisico. Dopo la comica Laura Formenti e il compositore Eros Cristiani, si 'esibiranno' le 15 pazienti-modelle per un giorno acconciate dagli allievi del Centro professionale Ciofs di Pavia e truccate da make-up artist Revlon, con abiti ispirati alla Primavera di Botticelli, come simbolo di rinascita. Su di loro l'artista Stefano Bressani proietterà una serie di immagini, vestendole di colore e trasformandole in sculture viventi.

"La sfilata intende vestire, oltre che il corpo, soprattutto le ferite lasciate dal cancro nel fisico e nell'animo di queste donne" ha spiegato Ester Orlandi, ricercatrice dell'università di Pavia e direttrice del Dipartimento clinico del Cnao, sottolineando la capacità di fare rete delle strutture sanitarie. "Grazie alla sinergia tra Cnao, Maugeri e San Matteo - ha aggiunto Laura Locati, docente di Oncologia Medica e responsabile della Sc di Oncologia Medica Maugeri - stanno nascendo percorsi condivisi che offrono un supporto proprio nella fase successiva ai trattamenti, quella delicata del graduale ritorno a una vita normale". Parlerà di questa esperienza anche la showgirl imprenditrice Carolina Marconi in uno scambio a cui parteciperanno tutte le donne presenti, ciascuna con una storia da raccontare.



