Chiesta archiviazione dell'inchiesta per violenza per il regista premio Oscar Paul Haggis

La procura di Brindisi ha chiesto l'archiviazione per il regista premio Oscar Paul Haggis, indagato per lesioni e violenza sessuale nei confronti di una 30enne inglese. La notizia è riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia ed è confermata all'ANSA.

I fatti risalgono al giugno del 2022, quando Haggis si trovava in Puglia per partecipare festival del cinema 'Allora Fest'. Fu tenuto agli arresti domiciliari dal 19 giugno al 4 luglio. I presunti abusi sessuali sarebbero avvenuti - secondo la denuncia della presunta vittima - dal 12 al 15 giugno del 2022 in un b&b di Ostuni. Haggis ha sempre respinto queste accuse.



