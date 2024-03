Brugnaro, 'Venezia ha bisogno dei soldi della tassa d'imbarco'

"Abbiamo bisogno di quei soldi, c'è una legge. Qualcuno si è arrabbiato - il presidente della Save, Enrico Marchi ndr. - , non so cosa farci, io so che l'aeroporto è ben gestito, non ho nulla da rimproverare alla dirigenza, ma nel suo ricorso Save ha scritto che quella tassa avrei dovuto caricarla sui cittadini veneziani". Lo ha detto oggi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in merito al contenzioso sull'imposta di imbarco applicata ai passeggeri che transitano all'aeroporto Marco Polo.

"Questi vengono da tutto il mondo a fare festa e devono pagare i cittadini veneziani lo sporco? - si è chiestoo Brugnaro - Se non lo facevo, con che titolo poi posso chiedere di rifinanziare la legge speciale per Venezia che è scaduta? Abbiamo chiesto 150 milioni all'anno per 10 anni. Perché Venezia va salvata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA