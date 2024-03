Bimba col niqab: sindaco Pordenone, non si indossi a scuola

"Ribadiamo il nostro no netto al niqab nelle nostre scuole, su questo non si deve transigere. Il niqab è inaccettabile e non è in alcun modo segno di integrazione ma di rifiuto dell'integrazione stessa, lesivo della dignità della donna, tanto più di una bambina, e incompatibile con i nostri valori, la nostra società, i nostri costumi". Lo hanno affermato, in una nota congiunta, il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, e il suo vice, nonché assessore all'istruzione, Alberto Parigi.

"Ribadiamo, inoltre, di avere chiesto, informalmente e formalmente, ai dirigenti scolastici di comunicare al Comune le esatte circostanze del caso - hanno precisato i due amministratori locali - Stanno continuando, da parte nostra, incontri e approfondimenti strettamente riservati all'unico scopo di dare una mano, per quanto di competenza del Comune, attivando i nostri servizi sociali qualora ve ne fosse bisogno.

Non saremo noi a esporre al clamore mediatico la bambina, la scuola e la maestra che è efficacemente intervenuta".



