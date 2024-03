Trasporta in auto 4 chili di cocaina, arrestato nel Catanese

Un corriere che trasportava in auto circa 4 chilogrammi di cocaina è stato arrestato da militari della Guardia di finanza di Catania. L'auto dell'uomo, di origine nissena, è stata controllata nella zona di San San Gregorio con l'ausilio di un cane antidroga, Escort, che ha fiutato la droga. La sostanza stupefacente, suddivisa in tre panetti, era nascosta in una intercapedine ricavata nel paraurti posteriore. Qualora messa in commercio, avrebbe fruttato oltre 700mila euro.

Il Gip del Tribunale etneo, su richiesta della Procura, ha convalidato il sequestro e l'arresto dell'uomo, che è stato rinchiuso nella casa circondariale di Piazza Lanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA