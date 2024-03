Studenti dell'Ascione di Palermo realizzano protesi per i poveri

Gli studenti dell'istituto Ernesto Ascione di Palermo che frequentano il corso di odontotecnico realizzano le protesi per i poveri di Palermo grazie all'accordo tra la dirigente dell'istituto Sara Inguanta e l'ambulatorio di odontoiatria che si trova nella Missione Speranza e Carità di via Archirafi voluto dal missionario Biagio Conte, scomparso nel 2023, fondatore delle struttura che nel capoluogo accoglie migliaia di senza tetto.

Proprio in questi giorni i lavori degli studenti che non saranno realizzati solo a scopo didattico, daranno il sorriso di nuovo a Daniele di 61 anni, uno degli assistiti dalla Missione.

Sono tanti i poveri che hanno bisogno di protesi e i denti.

"Con i nostri laboratori realizziamo le protesi mobili per i bisognosi. E' una iniziativa molto interessante, sia per chi riceve il sorriso, ma per il forte messaggio di altruismo che passa attraverso queste azioni. I nostri giovani studenti vengono educati ad occuparsi dell'altro - dice Inguanta - Le protesi non vengono realizzate per fini didattici, ma per curare quanti non possono permettersi questi interventi. C'è tutta un'organizzazione che vede protagonisti l'associazione degli odontotecnici, i medici del laboratorio di odontoiatria della missione Speranza e Carità e noi che siamo gli odontotecnici al servizio di questa iniziativa". I lavori realizzati dagli studenti vengono certificati da un laboratorio odontoiatrico e poi impiantati dai dentisti volontari che ormai da anni si prendono cura di uomini e donne assistite nella Missione.

"E' un'iniziativa da sostenere e da sviluppare - spiega Giuseppe Pierro direttore dell'ufficio Scolastico della Sicilia - La scuola a servizio della società per svolgere attività attraverso la quali passa un messaggio di altruismo e di solidarietà molto importante".



