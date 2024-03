Salvini, se c'era comitato per spiare gli italiani devono sapere

"Se c'era veramente un comitato di spioni che poi vendeva queste informazioni per danneggiare la Lega e il centro destra soprattutto, se c'era un sistema, se c'era un'organizzazione, se c'era qualcuno che traeva vantaggio, penso che 60 milioni di italiani abbiano il diritto di saperlo". Così' il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a proposito dell'inchiesta della procura di Perugia, oggi pomeriggio ad Alessandria alla firma del protocollo d'intesa per lo scalo merci e l'hub inytermodale.

"Aspetto di capirlo da cittadino, non da vicepresidente del Consiglio dei Ministri. - ha proseguito - Da cittadino, siccome ci sono tanti cittadini che - leggendo giornali non politici - venivano spiati nella loro vita quotidiana. Spero che non sia vero, perché se pezzi di Finanza, pezzi di Magistratura, pezzi di stampa di sinistra passavano le loro giornate spiando centinaia non solo di politici - che è grave - ma di giornalisti, cantanti, calciatori, imprenditori, fidanzate...

sarebbe di estrema gravità".



