Ospedale di Massa dona a Bocelli il modello 3d del suo cuore

Donato dall'ospedale del Cuore di Massa (Massa Cararra) al maestro Andrea Bocelli una copia tridimensionale (3D) del suo cuore come ringraziamento per aver accompagnato con la sua voce l'inaugurazione del nuovo blocco operatorio il 31 maggio 2023. Il cuore di Bocelli è stato realizzato dagli ingegneri del BioCardioLab partendo dallo studio di immagini Tac. Realizzato in resina, il modello di cuore può essere smontato in modo da esplorare e studiare tutte le parti anatomiche.

Bocelli ha ritirato il dono il 2 marzo. E' andato con l'amico cardiologo di Fondazione Monasterio Simone Sorbo, e ha fatto visita al BioCardioLab dell'Ospedale del Cuore, ossia al laboratorio di bioingegneria diretto dall'ingegner Simona Celi.

Gli stessi ingegneri del laboratorio hanno consegnato al maestro il dono. Bocelli, riporta una nota, ha ringraziato ed è rimasto incuriosito dalla 'meccanica' e dall'anatomia del cuore, inoltre ha posto ai medici moltissime domande. A rispondergli radiologi, cardiologi e cardiochirurghi di Monasterio, tra cui il dottor Marco Solinas, direttore dell'Unità operativa di Cardiochirurgia adulti e il dottor Angelo Monteleone, direttore dell'Unità Operativa Diagnostica per Immagini dell'Ospedale del Cuore.





