Manifestazione Genova, 100 ragazzi in corteo verso la prefettura

"Contro guerra e repressione, Piantedosi dimissione". Questo lo striscione che apre il corteo di circa 100 studenti che si sono dati appuntamento stamani alla stazione marittima per protestare contro i ministri Salvini e Piantedosi, dopo i fatti di Pisa. Il ministro dell'Interno e quello delle infrastrutture sono a Genova per l'inaugurazione dei lavori del tunnel subportuale.

Il corteo proseguirà fino ad arrivare in piazza Corvetto, dove affaccia la prefettura di Genova. Proprio in prefettura i ministri sono attesi per la firma dle protocollo di sicurezza.





