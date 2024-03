Maltempo sull'Italia, 16enne muore sotto una valanga

Colpo di coda dell'inverno con maltempo in vaste zone dell'Italia. Un ragazzo di 16 anni è morto sotto una valanga durante un fuoripista a Plan in val Passiria, in Alto Adige. L'incidente, avvenuto domenica pomeriggio, non ha avuto però testimoni. L'allarme è stato lanciato in serata dai familiari per il mancato rientro del ragazzo. Sono subito scattate le ricerche e poco dopo le 21 il corpo del 16enne è stato trovato sotto una valanga. Il giovane sarebbe salito in quota con uno degli impianti di risalita del piccolo centro sciistico, per poi scendere a valle in un fuoripista. Durante la discesa è stato travolto dalla slavina. Il freeride, il fuoripista, è molto popolare tra i giovani in Alto Adige. Le discese nella neve fresca, lontano dalle affollate piste battute, spesso vengono immortalate con le action cam, le telecamerine montate sul casco. Le riprese mozzafiato vengono poi pubblicate sui canali social. Mercoledì scorso un turista tedesco di 22 anni era morto sotto una valanga durante un'escursione di scialpinismo a Racines. Il pericolo valanghe lungo la cresta di confine attualmente è di grado 3 su 5 (marcato), dopo le nevicate dei giorni scorsi.

Una valanga, fortunatamente senza fare vittime, è scesa nella notte di lunedì sulla strada regionale della val di Rhêmes, in Valle d'Aosta. E' isolato il comune di Rhêmes-Notre-Dame che conta circa 80 residenti oltre ai turisti. A causa delle valanghe da domenica, sempre in Valle d'Aosta, è isolata l'alta valle di Gressoney dove una massa di neve ha ostruito l'ingresso di una galleria a Gaby. Le circa 4.500 persone rimaste isolate hanno avuto oggi due ore di tempo per lasciare la zona, soprattutto i turisti. Cogne è isolata, invece, per la chiusura della strada regionale a titolo preventivo: anche lì, dove ci sono circa 2.000 persone, la strada è stata aperta per due ore per permettere comunque gli spostamenti. Isolata per il pericolo di caduta piante, invece, la Valgrisenche che conta circa 200 residenti.

In Liguria la pioggia insistente di ieri sta provocando smottamenti e piccole frane nel territorio metropolitano di Genova e in città. Durante la notte a Borzoli si è verificato un nuovo smottamento su una strada che collega l'abitato alle alture. Chiusa una strada in città per un movimento franoso che sta interessando un muraglione a ridosso di alcuni palazzi. Sul posto Vigili del fuoco. Una frana alle Cinque Terre ha isolato i 130 residenti di Corniglia. Due frane anche nell'Appennino Reggiano. Le conseguenze del maltempo in Piemonte hanno creato problemi in alcuni comuni del Torinese per il rischio di valanghe e di frane. A Venaus settantadue persone sono state evacuate in via precauzionale per pericolo valanghe e una trentina sono assistite dal Comune e dal volontariato di protezione civile nel centro polivalente. A San Raffaele Cimena venti persone, in due distinte borgate, sono isolate per frana sulla strada comunale. Anche il Comune di Usseglio è isolato per frana sulla strada provinciale 23 tra Usseglio e Lemie. Due frane sulla Strada 325 che va da Prato a Bologna hanno isolato la popolazione della Valle del Bisenzio. Oggi è stato aperto un varco dal versante del Bolognese per far passare i camion con i primi rifornimenti di viveri e carburante.

Sul Vesuvio è tornata la neve, come anche sulla Sardegna, dove i fiocchi bianchi hanno fatto capolino nei centri abitati di Fonni ma anche di Desulo a 945 metri sul livello del mare e Tonara a 910 metri. Dopo una breve tregua la settimana proseguirà con ancora tanta pioggia e neve. Tutta colpa di tre perturbazioni che si succederanno sull'Italia portando condizioni di tempo spiccatamente instabile su tante regioni. Massima attenzione al Centro Sud e sulla Sardegna dove non si esclude il rischio di veri e propri nubifragi. Inoltre la neve tornerà a scendere sugli Appennini oltre i 1200/1400 metri di quota.

