L'attacco degli Houthi, domani il voto per Aspides

Domani sarà il giorno della verità per la nuova missione europea Aspides. Sullo sfondo del primo attacco all'Italia sferrato dai ribelli Houthi, il parlamento si prepara a votare la risoluzione che consentirà di dare finalmente il via all'operazione varata da Bruxelles ormai una settimana fa. I tempi stringono e le minacce dei ribelli yemeniti si moltiplicano di ora in ora. Questa volta nel mirino dei terroristi non ci sono soltanto le imbarcazioni americane o britanniche, ma anche quelle europee. "Nel Mar Rosso passa il 15% del commercio globale - le parole della premier, Giorgia Meloni - dobbiamo rimanere concentrati su un quadrante che è cruciale per i nostri interessi nazionali e commerciali".

Proprio per questo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rilancia l'idea di una Difesa comune, per "far dialogare sistemi diversi per integrarli". A preoccupare ora però sono i continui raid nel sud del Mar Rosso, in quella tratta su cui passano 6 miliardi di esportazioni italiane, come rilevato da Coldiretti. Una rotta sulla quale da mesi piovono razzi e droni lanciati dallo Yemen con l'obiettivo di colpire le nazioni che sostengono il governo di Israele: Stati Uniti e Gran Bretagna su tutti. Alla missione europea Atalanta, che da anni sorveglia l'area contro la pirateria somala e che da tre settimane è passata sotto il comando italiano, si aggiungerà a giorni Aspides, lo 'scudo' - come indica la parola greca - contro gli attacchi terroristici.

La base operativa sarà proprio sul Caio Duilio, il cacciatorpediniere della Marina Militare che ieri ha intercettato e abbattuto il drone Houthi. Al comando, invece, ci sarà il contrammiraglio Stefano Costantino, già a bordo del Duilio e pronto a guidare la flotta europea, anche questa già schierata nell'area. "Siamo pronti e addestrati per questo - spiega il comandante del Duilio, il capitano di vascello Andrea Quondamatteo -, portiamo con noi l'esperienza delle navi che ci hanno preceduto". Il ruolo, tattico e strategico, dell'Italia nel Mar Rosso è rafforzato anche dall'incarico di comando che sarà assegnato al nostro Paese per la Combined Task Force 153, all'interno della quale opera la 'Prosperity Guardian', missione multinazionale rivolta proprio alla sicurezza della navigazione nel Mar Rosso e nel golfo di Ade, cioè - come ha detto lo stesso Crosetto in commissione Esteri e Difesa - "in quel tratto di mare oggi messo a rischio dagli Houthi".

"Gli attacchi terroristici degli Houthi - ha ribadito oggi lo stesso ministro della Difesa - sono una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alla sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia". Dal Canale di Suez, infatti, transitano percentuali importanti dei principali prodotti agroalimentari italiani, ma anche tabacchi e foraggere, come spiega Coldiretti. Ed è proprio in quell'area che operano i ribelli yemeniti che risparmiano, però, i mercantili che fanno riferimento a Cina o Russia. Oggi, a poche ore dall'inabissamento della nave Rubymar, di proprietà britannica, i combattenti hanno promesso che continueranno a prendere di mira e affondare le navi britanniche che transiteranno nel Golfo di Aden. Proprio lì dove, ieri, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale una nave militare italiana è tornata a sparare dai cannoni.

Via libera alle missioni internazionali delle Commissioni. M5s si astiene, Avs orientati a votare no

Via libera dalle commissioni Esteri e Difesa della Camera alle deliberazione sulle ulteriori missioni internazionali, tra cui quella nel Mar Rosso. Voto favorevole da tutti i gruppi, eccetto il M5s che si è astenuto. Non erano presenti rappresentanti di Avs.

Le commissioni hanno quindi proposto all'Assemblea di autorizzare per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2024 la partecipazione dell'Italia a tre nuove missioni: quella in Ucraina finalizzata a sostenere Kiev nel suo impegno la riforma del settore della sicurezza civile (nel quadro del percorso di adesione all'Ue); quella, denominata Levante, finalizzare a fornire contributi per fronteggiare una

potenziale escalation nel conflitto Israele-Hamas, inclusi interventi umanitari a favore della popolazione civile dell'area; e quella chiamata 'Aspides' che si inquadra in un dispositivo di iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso, Golfo Persico e Oceano indiano nord-occidentale. Obiettivo è ripristinare e salvaguardare la libertà di navigazione nell'area.

"Siamo impegnati anche oggi per il cessate il fuoco" in Medio Oriente, "anche con una delegazione a Rafah. Riteniamo legittimo difendersi dagli attacchi nel Mar Rosso ma questa missione rischia di aumentare il livello del conflitto soprattutto se si autorizzerà l'attacco alle basi nello Yemen". Lo ha detto il parlamentare Marco Grimaldi interpellato sulla posizione di Avs sulle missioni

internazionali. "Siamo orientati" domani in Aula a non autorizzare", ha risposto. Il gruppo, dunque, potrebbe astenersi o votare contro il provvedimento.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA