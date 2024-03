Contestazione del Collettivo autonomo lavoratori portuali per i ministri Piantedosi e Salvini, oggi a Genova per l'inaugurazione dei lavori del tunnel subportuale. Il Calp ha affisso un lungo striscione sulla rampa sopra la zona della cerimonia con su scritto "No decreto sicurezza. Salvini e Piantedosi rumente. In porto fischia sempre il vento".



