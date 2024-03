Carrello a rimorchio si sgancia e sfonda auto, morto conducente

Il conducente 62enne di un'auto è morto nei pressi di Firenze venendo colpito da un carrello che si è sfilato dal camion che lo rimorchiava e che senza controllo ha invaso d'inerzia la carreggiata opposta. L'incidente è avvenuto su una strada a scorrimento veloce, la Mezzana-Perfetti Ricasoli prima delle 19, nel tratto di Sesto Fiorentino. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, il carrello, che era vuoto, si sarebbe sfilato dall'attacco a occhio di bue ed è andato sulla corsia opposta dove è sopraggiunto il veicolo della vittima. C'è stato uno scontro frontale, il carrello ha centrato in pieno la macchina. In particolare, sempre secondo prime ricostruzioni, la struttura triangolare che assicura il traino del carrello avrebbe sfondato il vetro dell'auto, entrando nell'abitacolo e andando a colpire l'uomo alla guida, causandone così il decesso.

Gli accertamenti sono in corso. Secondo quanto emerge il conducente del mezzo che lo trainava non si è accorto subito di aver perduto il carrello a rimorchio ma comunque sia la dinamica dell'incidente sarebbe stata molto rapida e il conducente non avrebbe avuto tempo di evitare l'ostacolo mobile apparso all'improvviso. Da stabilire perché il carrello si è sganciato dal mezzo che lo tirava.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA