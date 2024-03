Al parco di Pantelleria si monitorano insetti impollinatori

Nel parco nazionale di Pantelleria si studiano gli insetti impollinatori: come vivono attorno al lago di Venere e, più in generale, sull'isola. In questi giorni è al lavoro un team formato da da Giovanni Timossi, specialista nello studio di questo interessante gruppo di insetti e dagli entomologi Gabriella Lo Verde ed Ernesto Ragusa dell'Università di Palermo e Margherita Coviello. La prima sessione di campionamento è stata effettuata al bagno dell'acqua tramite stazioni temporanee di attrazione con lampade di diverso tipo, sfruttando l'attrattività di fonti luminose quali lampade a luce UV e di diverse frequenze. Sono stati raccolti lepidotteri appartenenti a diverse famiglie quali psychidae, erebidae, pteroforidae, e sono stati osservati anche altri insetti come imenotteri ichneumonidae e ortotteri gryllidae. L'attività si inserisce nell'ambito del finanziamento previsto dalla direttiva 'biodiversità' del ministero dell'ambiente.



