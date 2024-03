A Pavia sale il livello del Po e il meteo indica nuove piogge

Le piogge degli ultimi giorni hanno causato un aumento del livello di fiumi e torrenti in provincia di Pavia. La situazione al momento è sotto controllo e monitorata in quanto le previsioni meteo indicano per i prossimi giorni nuove precipitazioni.

Stamani al Ponte della Becca il Po era salito a due metri sopra lo zero idrometrico: dal 27 febbraio ad oggi è cresciuto di quattro metri. Il livello di attenzione scatta a più 3,50 metri, quindi resta ancora distante. Ma il Po è destinato a crescere, vista l'ondata di piena in arrivo dal Piemonte.

E' salito anche il livello del Ticino: a Pavia le acque hanno coperto la pista ciclabile che scorre a fianco del fiume. Anche in questo caso resta ancora distante il punto di esondazione.

In Lomellina gli addetti stanno monitorando il torrente Arbogna, che nei giorni scorsi è uscito dagli argini in una zona periferica di Mortara (Pavia) arrivando a circondare un condominio.



